2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام مهرجان الشعر العالمي في بغداد للفترة من20 -23 حزيران – 2019 بتعاون فرنسي – الماني.وباشراف الاعلامية " بيرغيت سفنسون " المسؤولة عن كاتبات " انانا" بجزأيه الاول والثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان للشعر العالمي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان للشعر العالمي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).