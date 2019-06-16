عدد جديد من مجلة المأمون

2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد الثاني من مجلة المأمون لهذا العام 2019 وقد تصدر العدد صورة للروائية العراقية لطفية الدليمي، التي اجرت المجلة معها حوار مهما.

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