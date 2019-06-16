2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أتلف حريق ضخم اندلع أمس السبت في إقليم شارنت الفرنسي قبوا يحتوي على 250 ألف لتر من شراب الكونياك، دون تسجيل ضحايا.واندلع الحريق منتصف نهار السبت في منطقة ريفية من الإقليم، قبل تدخل 70 رجل إطفاء لإخماده نهائيا.وقال مسؤول محلي في قوات المطافئ “نجحنا في حماية منشأة تقطير مجاورة تحتوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق يتلف 250 ألف لتر من “الكونياك” الفرنسي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يتلف 250 ألف لتر من “الكونياك” الفرنسي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يتلف 250 ألف لتر من “الكونياك” الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).