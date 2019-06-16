الحشد الشعبي بصدد الانتهاء من توطين رواتب كافة منتسبيه قريبا

2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة توطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي علاء عزيز، الأحد، أنه سيتم توطين رواتب منتسبي الحشد في وقت قريب، مشيرا إلى أن عملية التوطين لها فوائد تتركز بتسهيل عملية تسليم الرواتب للمقاتلين.وقال عزيز في تصريح لصحيفة "الصباح" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي اخذت على عاتقها تبني ...

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