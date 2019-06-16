2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الشهداء، الاحد، عن استحصال موافقة وزارة المالية على اعفاء شهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون المترتبة بذمتهم.وقال مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة علي عبد الرحمن المبرقع في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "وزارة المالية قررت اطفاء الديون المترتبة بذمة عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي حسب كتاب وزارة المالية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعفي ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون المتربتة بذمتهم) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعفي ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون المتربتة بذمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).