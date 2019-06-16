2019/06/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو الآن مخازن اسلحة عصائب اهل الحق وحزب الله تحترق وتتفجر في مدينة بيجي شمال بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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