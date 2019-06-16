السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يحذر من ذريعة ترامب لإشعال الحرب مع إيران

2019/06/16 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… حذر السيناتور الديمقراطي والمرشح الرئاسي بيرني ساندرز من محاولة واشنطن إلقاء اللوم على إيران في الهجمات المزعومة على سفن ناقلات النفط في بحر عمان ، محذراً من أن هذه الخطوة تهدف إلى توليد ذريعة للحرب.ونقلت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ساندرز قوله في تغريدة على موقع التواصل […]

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