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السفير الاميركي من الموصل: العراق يحظى بسد مستقر قادر على توفير المياه


السفير الاميركي من الموصل: العراق يحظى بسد مستقر قادر على توفير المياه
2019/06/16 | 17:11
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