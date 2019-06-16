English | كوردى

شاهد بالفيديو.. المجلة | الثروة المائية بين الشحة والاسراف | الاستاذ عون ذياب _الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية


شاهد بالفيديو.. المجلة | الثروة المائية بين الشحة والاسراف | الاستاذ عون ذياب _الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية
2019/06/16 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: U9rHTlQF85I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلة | الثروة المائية بين الشحة والاسراف | الاستاذ عون ذياب _الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلة | الثروة المائية بين الشحة والاسراف | الاستاذ عون ذياب _الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا