المالية تسقط الديون المترتبة بذمة ذوي الشهداء وجرحى الحشد الشعبي

2019/06/16 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن استحصال موافقة وزارة المالية على اعفاء ذو شهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون المترتبة بذمتهم.وقال مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة علي عبد الرحمن المبرقع في بيان، إن "وزارة المالية قررت اطفاء الديون المترتبة بذمة عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي حسب كتاب الوزارة رقم {١١٠٨} في 9 حزيران الجاري".

وأضاف، انه "تم إطفاء الديون حسب قانون تخليد تضحيات شهداء وجرحى الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧".

وأوضح، ان "تنص المادة {رابعا} على شطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75 فما فوق المشمولين بحكام هذا القانون، المصارف الحكومية، وصندوق الإسكان، مبينا أن المادة رابعا ثانيا تنص على شطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة ٢ من هذا القانون".

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