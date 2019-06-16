مشروع تطوير شوارع حي الغدير في كربلاء يدخل حيز التنفيذ

لافتا الى ان نسبة انجتاز المشروع كانت ٧٩%".
وقدر ناجي، "الكميات الخاصة بالتبليط بحدود (٤٠٠٠٠ م٢ ) وأطوال الشوارع (٦ كم) و يشرف على أعمال التنفيذ اللجان المشكلة من قبل المحافظة والبلدية.
من جانبه بين النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي، إن "المحافظة جادة في إنجاز كافة المشاريع التي أحيلت في الفترات السابقة من خلال متابعتها والعمل على إيجاد التخصيصات المالية الخاصة بإنجازها حيث إن أغلب المشاريع قد وصلت إلى مراحل و نسب إنجاز متقدمة".
يذكر ان اغلب المشاريع المحالة الى كربلاء قد توقفت نتيجة الازمة المالية التي آلمت بالعراق ابان اجتياج تنظيم داعش الارهابي لمناطق واسعة من البلاد.
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