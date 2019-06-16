مشروع تطوير شوارع حي الغدير في كربلاء يدخل حيز التنفيذ

2019/06/16 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ بدأت محافظة كربلاء تنمية الأقاليم وبالتنسيق مع مديرية بلدية كربلاء، يوم الاحد، أعمالها في إعادة إنجاز شوارع حي الغدير التي أحيلت في عام ٢٠١٣، التي توقفت لعدم صرف المستحقات الخاصة بالمشروع.وذكر ماجد ناجي مدير إعلام بلدية كربلاء في بيان ، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بأنه"قامت الشركة المنفذة للمشروع أعمالها في إنجاز ما تبقى من أعمال في هذا المشروع الحيوي المهم والذي يخدم حي الغدير في المحافظة والذي احيل في عام ٢٠١٣ وتوقف لعدم صرف المستحقات الخاصة به".لافتا الى ان نسبة انجتاز المشروع كانت ٧٩%".

وقدر ناجي، "الكميات الخاصة بالتبليط بحدود (٤٠٠٠٠ م٢ ) وأطوال الشوارع (٦ كم) و يشرف على أعمال التنفيذ اللجان المشكلة من قبل المحافظة والبلدية.

من جانبه بين النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي، إن "المحافظة جادة في إنجاز كافة المشاريع التي أحيلت في الفترات السابقة من خلال متابعتها والعمل على إيجاد التخصيصات المالية الخاصة بإنجازها حيث إن أغلب المشاريع قد وصلت إلى مراحل و نسب إنجاز متقدمة".

يذكر ان اغلب المشاريع المحالة الى كربلاء قد توقفت نتيجة الازمة المالية التي آلمت بالعراق ابان اجتياج تنظيم داعش الارهابي لمناطق واسعة من البلاد.



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