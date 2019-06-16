2019/06/16 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، القبض على احد الارهابيين في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان” انه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، القت قوة من قيادة عمليات ديالى القبض على احد الارهابيين ضمن قاطع المسؤولية، وقد ضبطت بحوزته حزاما ناسفا وأسلحة واعتدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية وإحالته إلى القضاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على احد الارهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على احد الارهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).