الصحة تشمل خريجي الكليات التقنية الأهلية من 2010 الى 2018 بالتعيين المركزي

2019/06/16 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر في وزارة الصحة، الأحد، موافقة وزير الصحة على شمول خريجي الكليات التقنية الطبية الأهلية للأعوام السابقة من 2010 الى 2018 بالتعيين المركزي، مبينا ان عدد المشمولين يصل الى قرابة الـ 8 الاف خريج.وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “وزير الصحة علاء العلوان وافق على شمول خريجي الأعوام السابقة للكليات التقنية الطبية […]

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