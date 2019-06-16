أردوغان: قواتنا سترد على أي تحرك ضد السفن التركية في المتوسط

2019/06/16 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرد على أي تحرك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط استمرار التصعيد في المنطقة بسبب حقول الغاز.

وقال أردوغان، ان بلاده اختارت طريق الكفاح في الدفاع عن مصالحها وليس طريق الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها فقط، مشيرا الى ان تركيا لن تسمح لأية جهة كانت التعرض لطواقم السفن التركية شرقي البحر المتوسط.

واوضح الرئيس التركي ان أية محاولة او تحرك باتجاه السفن التركية سيواجه ردا من القوات البحرية والجوية التي تعمل على حماية هذه السفن.

وأعلنت تركيا في وقت سابق بدء أعمال التنقيب عن الغاز في إحدى مناطق البحر المتوسط، في وقت هددت سلطات جمهورية قبرص باعتقال طواقم السفن التركية التي تعتبر أنها تقوم بأنشطة غير قانونية وتنتهك سيادتها.

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