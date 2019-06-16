2019/06/16 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: المالية توجه المصارف الحكومية باطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد بنسبة 75 بالمئة واكثر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: المالية توجه المصارف الحكومية باطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد بنسبة 75 بالمئة واكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).