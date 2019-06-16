“بالوثيقة” المجمع الفقهي العراقي يعلق على حوادث حرق المحاصيل الزراعية ويعدها عمليات “تخريب” ممنهجة

2019/06/16 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق علق المجمع الفقهي العراقي على حوادث حرق المحاصيل الزراعية معتبرا ما يجري في العراق عمليات تخريب ممنهجة تستهدف الامن الغذائي العراقي.وطالب المجمع الفقهي في بيان ورد الى “يس عراق” الجهات الامنية بحماية محاصيل الفلاحين والكشف عن الاسباب الحقيقية والفاعلين الذين يقفون وراء هذه الحرائق المستمرة.

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