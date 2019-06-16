رئيس مجلس ديالى يدعو لاجراءات امنية

2019/06/16 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاحد، الى اتخاذ اجراءات امنية فعالة لضمان حماية الاهالي ودعم ا...

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