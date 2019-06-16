الصحة تشمل خريجي الكليات التقنية الأهلية من 2010 الى 2018 بالتعيين المركزي

2019/06/16 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر في وزارة الصحة، الأحد، موافقة وزير الصحة على شمول خريجي الكليات التقنية الطبية الأهلية للأعو...

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