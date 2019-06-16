نائب يكشف عن تعرض مواطنين لحالات “ابتزاز“ في هذا المكان ويطالب الحكومة بموقف حازم

2019/06/16 | 18:00

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الأحد، عن تعرض مواطنين للابتزاز خلال تسليمهم محصول ...





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