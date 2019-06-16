2019/06/16 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونقلت وزارة التربية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه عن وصال محمد جبر المشرف على مدارس الموهوبين في العراق القول، أن" الضوابط تنص على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي".واضافت جبر" اما فيما يخص الصف الاول المتوسط في محافظات {ميسان، الانبار، ذي قار} فهو حصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن {582} للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019 ، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2017-2018".واشارت انه" يستثنى من الفقره اعلاه التلميذ والطالب الذي لديه موهبة ظاهرة وخارقة في الرياضيات والعلوم على ان تقوم ادارة مدرسته بتزويد هيأة رعاية الموهوبين بكتاب ترشيح معنون اليها لغرض الحصول على استمارة خاصة من مدرسة الموهوبين ويتم ملئها من قبل معلمي الرياضيات والعلوم وتختم من قبل ادارة المدرسة المرشح منها التلميذ والطالب".ونوهت جبر ان" التقديم للمرحلتين الرابع الابتدائي والأول المتوسط سيكون فقط في محافظات نينوى والانبار وميسان وذي قار ، اما التقديم للصف الرابع الابتدائي فيسكون في محافظات بغداد ، النجف الاشرف ، البصرة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد ضوابط مدارس الموهوبين للعام الدراسي القادم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد ضوابط مدارس الموهوبين للعام الدراسي القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).