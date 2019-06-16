5 فيتامينات هامة لصحة شعرك

2019/06/16 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يتعرض شعر الانسان الى التلف والتكسر نتيجة لعوامل طبيعية واخرى خارجية.

وللحفاظ على رونق الشعر وصحته اليك 5 فيتامينات للحفاظ عليه:-1- فيتامين A فهو يعمل على ترطيب فروة الرأس ويساعد في إنبات الشعر ويتوفر في الجزر، البروكلي، السبانخ، والبيض والمانجو.2- فيتامين B أساسي لنمو الشعر الصحي وهو متوفر في اللحوم، البيض، الألبان والمأكولات البحرية.3- فيتامين C ضروري لنمو الشعر لأن نقصه يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وتساقطه وأهم مصادره هي البابايا، الفلفل، القرنبيط، الفراولة، البرتقال والكيوي4- فيتامين E يقوي الدورة الدموية في فروة الرأس فيساعد على النمو السريع للشعر وأهم مصادره هي اللوز، الزيتون، السبانخ، والبابايا.5- فيتامين 12 B يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويتوفر في سمك السلمون، الجمبري، الكبدة، المكسرات.انتهى

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