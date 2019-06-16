“بالفيديو والصور” الخطر يغادر سد الموصل..وشركة “تريفي” الايطالية تؤكد إستكمال الجهود الطارئة لتحقيق استقرار السد

2019/06/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أحتفلت الحكومة العراقية ، الاحد، وشركة تريفي” الإيطالية المسؤولة عن صيانة سد الموصل بإستكمال الجهود الطارئة لتحقيق استقرار السد.وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد تابعته “يس عراق ان “السفير الأمريكي ماثيو تولر احتفل مع وزير الموارد المائية جمال العادلي والسفير الإيطالي باسكوينو بإستكمال الجهود الطارئة لتحقيق استقرار سد الموصل بوجود فيلق […]

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