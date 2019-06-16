محافظ النجف يوجه عدة مطالب في اجتماع الهيأه العليا للتنسبق بين المحافظات

2019/06/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الاحد, الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وبحضورنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

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