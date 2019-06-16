الكيلوغرام بـ100 ألف دولار.. أغلى شجرة بالعالم

2019/06/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تتفاوت الأشجار في قيمتها بحسب أهميتها ومدى الاستفادة منها، استفادة قد تكون في شكلها الجمالي، كأشجار الأرز والسرو، وفوائد طبية وغذائية كشجر الأراك،

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