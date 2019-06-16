محافظ البصرة يصدر امرا بعرض اقدم مدرسة في الزبير للاستثمار

2019/06/16 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير قسم تربية الزبير غرب البصرة صفاء جاسم الربيعي، ان محافظ البصرة اسعد العيداني اصدر توجيها، بإلغاء مضمون الكتاب السابق الخاص، بعرض مدرسة الزبير الابتدائية للاستثمار، التي تقع في مركز القضاء وتعد من أقدم المدارس التي تأسست عام 1914 وتشغل حاليا لدوام التلاميذ اليافعين والتعليم المسائي.وقال الربيعي بحسب وثيقة رسمية ” إن توجيهات […]

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