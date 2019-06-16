قطع المياه عن السليمانية

2019/06/16 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية المياه في محافظة السليمانية عن قطع تزويد المواطنين بالمياه في عدد من النواحي والاحياء في السليمانية.وقال آمانج جلال مدير الاعلام في مديرية المياه بالسليمانية لـ دواڕۆژ، اليوم الاحد 16/6/2019، ان الخط الثاني لمياه دوكان- السليمانية الثاني، تعرض لانسداد بسبب مخلفات السياح في دوكان، لافتا الى ان فرق المديرية ستقوم […]

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