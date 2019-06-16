وفد مجلس النواب العراقي يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

2019/06/16 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة بفعاليات وجلسات البرلمان العربي التي ستعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للمدة من 17 لغاية 19 من شهر حزيران الحالي.

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