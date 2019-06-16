برشلونة يراقب موهبة إنجليزية

2019/06/16 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يراقب موهبة شابة في الكرة الإنجليزية، للتعاقد معها هذا الصيف.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات هارفي إليوت، لاعب وسط فولهام البالغ 16 عامًا.وإذا نجح برشلونة في إقناع اللاعب بالقدوم إلى “كامب نو”، فإن النادي الكتالوني لن […]

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