الإعلام الأمني: القبض على داعشي بحوزته حزاماً ناسفاً في ديالى

2019/06/16 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت

خلية الإعلام الامني، الاحد، القبض على إرهابي بتنظيم داعش بحوزته حزاما ناسفا في ديالى.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات

ديالى ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين ضمن

قاطع المسؤولية، وقد ضبطت بحوزته حزاما ناسفا وأسلحة واعتدة”.

واضافت:

“تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية وإحالته

إلى القضاء”.

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