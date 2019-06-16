وفد نيابي عراقي يصل القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

2019/06/16 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، أن وفدا من المجلس وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، في دورته الثالثة.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وفدا من مجلس النواب العراقي يضم النواب ظافر العاني ونبيل الطرفي واحمد الجبوري ونعيم العبودي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة […]

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