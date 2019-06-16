2019/06/16 | 18:27

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فينسيوس وبراهيم ولاعبين أخرين من الريال بين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

بشكل رسمي، تم اختيار 4 نجوم واعدة من ريال مدريد في قائمة من 100

لاعب، مرشحين للفوز بالجائزة لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.واختير فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، رودريجو ولونين في قائمة

المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي "الجولدن بوي" 2019، التي

تمنحها Tuttosport لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 سنة في أوروبا.

وأدرج اللاعبون المدريديستا على قائمة من 100 لاعب يتطلعون للفوز

بالجائزة بنسختها الـ17، وسيتم تقليص القائمة شهرياً إلى أن يتم الكشف

عن قائمة من 20 مرشحاً في 15 أكتوبر المقبل.وسيتم منح الجائزة بعد تصويت 40 صحفياً رياضياً من جميع أنحاء

أوروبا.ولعب فينيسيوس جونيور وإبراهيم موسمهما الأول في ريال مدريد، في حين

تألق رودريجو في سانتوس قبل الانضمام إلى الفريق الأبيض.ولعب لونين معاراً في صفوف ليجانيس خلال الموسم الأخير وفاز بلقب بطل

العالم تحت 20 سنة، واختير أفضل حارس مرمى في المسابقة.

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