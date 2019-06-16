دراسة:البالغين ليس لديهم فكرة بخطورة الأشعة فوق البنفسجية على عيونهم

2019/06/16 | 18:30

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متابعة :سومر نيوز

اكدت دراسة حديثة، أن ملايين البالغين ليس لديهم أي فكرة عن أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر ...

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