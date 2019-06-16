البرلمان يكشف موعد عودة

2019/06/16 | 18:30

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بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد، عن موعد عودة "الهاربين والمفصولين" من منتسبي القوات ال...

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