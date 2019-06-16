2019/06/16 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن والاقتصاد السعودي اليوم… بيد من يهدده) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / منى صفوان…
كان يمكنك الذهاب مباشرة لأعلى قائمة بنك اهدافك ، مادمت قد أصبحت قادراً على الرد، لكن يبدو انك تخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الامن والاقتصاد السعودي اليوم… بيد من يهدده) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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