2019/06/16 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات تدين تعرض مكتبها في ديالى إلى اعتداء وسرقة لأجهزة الحاسوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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