هاربين من البطالة وعدم التعيين، خريجون يقبلون بفرص عمل لا تناسب اختصاصاتهم

2019/06/16 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو أرقام كبيرة من الخريجين الشنگاليين النازحين من مختلف الاختصاصات العلمية، محرومين من التوظيف بعدما قطعوا شوطا كبيرا وصعب في حياتهم الدراسية املأ بالحصول على وظائف وأعمال تناسب شهاداتهم واختصاصاتهم، خاب آمالهم بعد التخرج ، نظرآ لواقعهم المرير ليقبلوا بفرص عمل بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم وتحصيلهم العلمي، وذلك للهروب …

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