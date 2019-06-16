مصدر امني: انفجار اعتدة داخل احدى مقرات الحشد الشعبي قرب مصفى بيجي

2019/06/16 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، تعرض احدى مخازن مقرات الحشد الشعبي الى حريق ادى لانفجار الاعتدة داخله.

وقال المصدر في تصريح اليوم، (16 حزيران 2019)، ان الحريق نشب في مقر لقوات الحشد الشعبي ما ادى الى انفجار الاعتدة المخزنة داخل المقر.

وزاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان المقريقع بالقرب من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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