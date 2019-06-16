القوات الامنية تداهم مناطق جنوبي الفلوجة باتجاه جرف النصر

2019/06/16 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاحد، بان القوات الامنية داهمت مناطق مختلفة جنوبي مدينة الفلوجة باتجاه منطقة جرف النصر بحثا عن مطلوبين.وقال العيساوي لـ / المعلومة/ إن “القوات الامنية داهمت مناطق مختلفة من قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة باتجاه منطقة جرف النصر، على خلفية […]

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