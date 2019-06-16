الحلبوسي يدعو لإعادة النظر في بعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/06/16 | 18:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يلعب دورا في نقل رسائل إلى إيران لتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال عبد اللهيان، في تصريح للقناة التلفزيونية

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، الاحد (16 حزيران 2019)، باعتقال المدعو "أبو اسد الياسري" على خلفية تهديده لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء في الوثيقة الصادرة من القضاء بتاريخ اليوم، والتي حصلت عليها (بغداد اليوم)، &quo

بغداد اليوم _ متابعة

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بمنطقة الخليج، فيما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحوار والسلام بالشرق الأوسط.

وقال البابا في أعقاب خدمة قداس ترأسه في إحدى كنائس مدينة كاميرينو، الإيطال

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