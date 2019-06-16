عبد المهدي هذا الاسبوع في اربيل .. الديمقراطي الكوردستاني: سيبحث 3 مسائل

2019/06/16 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، يوم السبت، ان من المقرر ان يقوم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هذا الاسبوع بزيارة اقليم كوردستان.

وقالت صبري في تصريح صحفي ان زيارة عبد المهدي تاتي لتقديم التهاني بتولي نيجيرفان بارزاني رئاسة الاقليم وتكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

واضافت ان مسائل النفط وكركوك والمادة 140 من الدستور العراقي ستكون من الموضوعات التي سيبحث عبد المهدي فيها مع قادة الاقليم.

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