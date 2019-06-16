بالصور.. عراقي مسن يبيع ذكرياته مقابل 1000 دينار للصورة

2019/06/16 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استعرض عراقي مسن ذكرياته، مقابل 1000 دينار للصورة الواحدة.

وعرض العراقي المسن صوراً تخصه واسرته وسط شارع المتنبي مقابل 1000 دينار للصورة الواحدة.والتف حوله الناشطون ورواد شارع المتنبي لالتقاط صوراً تذكارية مع رجل يبيع ذكرياته لسنين طويلة دون الفصح عن الاسباب.انتهى

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