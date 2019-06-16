الفيفا يُدين

2019/06/16 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الضغوط على شركة توزيع الأقمار الصناعية "عربسات"، مؤكداً أنها "أتاحت البث غير المرخص لقناة القرصنة السعودية لنقل مباريات كأس

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