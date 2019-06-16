2019/06/16 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران.
وقال بومبيو في تصريحات: "لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة".
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وقال بومبيو في تصريحات: "لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة".
وحسب (رويترز)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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