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بومبيو: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة


بومبيو: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة
2019/06/16 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران.

وقال بومبيو في تصريحات: "لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة".

وحسب (رويترز)

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