ماركوس راشفورد يضع مانشستر يونايتد في ورطة

2019/06/16 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المهاجم الدولي ماركوس راشفورد، وضع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ورطة في سوق الانتقالات الصيفي.

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن مانشستر يونايتد مطالب بتجديد عقده في أسرع وقت؛ لتجنب رحيل اللاعب مجانًا بعد عام من الآن.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن ماركوس راشفورد يتمسك بالحصول على عقد مذهل، يحصل من خلاله على 300.000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الأمر الذي يضع إدارة مانشستر يونايتد تحت الضغط.

ويعيش مانشستر يونايتد وضعًا صعبًا؛ بسبب رغبة النجم الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن الفريق، كما أن مستقبل الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا غير معروف حتى الآن.

وأضافت ”ميرور“ أن مانشستر يونايتد لا يمكن أن يخاطر بفقدان راشفورد، الذي يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن مانشستر يونايتد يجري مفاوضات مع مستشاري راشفورد، إلا أنه لا يبدو أنه قريب من الاتفاق على عقد جديد مع اللاعب.

وبزغ نجم راشفورد في فبراير من العام 2016، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال، ليصبح فيما بعد أحد أهم لاعبي مانشستر يونايتد.

وتمثل أجور اللاعبين مشكلة لإدارة مانشستر يونايتد، حيث يحصل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مقابل 270 ألفًا لبول بوغبا.

وسجل راشفورد 13 هدفًا وصنع 9 في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد موسم 2018/2019، ليصل عدد أهدافه مع الفريق الأول حتى الآن إلى 45 هدفًا، وصناعة 26 في 170 مباراة.انتهى3

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