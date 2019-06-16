بومبيو: لا نريد حربًا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

2019/06/16 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة

”بلا شك“ عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي في بحر عُمان، إلا أن الولايات

المتحدة لا تريد حربًا مع طهران.

وفي

مقابلة مع برنامج ”فوكس نيوز صنداي“، أضاف بومبيو: ”بذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه

لتجنب الحرب، لا نريد الحرب“.

لكنه

أضاف، أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية، وقال: ”ستتأكد الولايات

المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة“.

وجدد

بومبيو، اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان، قائلا إن

واشنطن ”لديها أدلة كثيرة“ تثبت ذلك.

وأضاف

أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على الناقلتين الذي وقع الخميس الماضي، و“هذا أمر لا

شك فيه“.

وأكد

أن ”الوكالات الاستخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة“ على ضلوع إيران في الهجوم، ”والعالم

سيأتي ويطلع على هذه الأدلة“.

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