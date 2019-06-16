ميتسوبيشي توقف إنتاج الباجيرو

2019/06/16 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيرات سريعة يشهدها إنتاج السيارات في العالم، لتختفي طرازات شهيرة وتظهر أخرى، بينما يتزايد الترقب للأعوام القليلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد انحساراً كبيراً للمركبات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري وتحل محلها طرازات أكثر اعتماداً على الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا المتطورة، ما يشكل عالماً جديداً على الطرق.

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