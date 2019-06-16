2019/06/16 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي يؤكد أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يؤكد أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي يؤكد أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).