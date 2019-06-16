قيادي عربي يطالب القيادات الكردية بالكف عن استهدافها لكركوك وادارتها والقوات الامنية

2019/06/16 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك القيادات السياسية الكردية الى الكف عن استهدافها لكركوك وادارتها والقوات الامنية .وقال الشيخ برهان مزهر العاصي لمراسل وكالة وطن للانباء , ان الأمن بات مستقرا في مدينة كركوك وهنالك حوادث مازالت تقع بشكل محدود في مناطق جنوبي كركوك وغربيها ومناطق التماس مع اربيل لكن القوات الامنية سرعان […]

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