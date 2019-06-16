الدفاع المدني يكشف لـ”المعلومة” تفاصيل حريق مستشفى اليرموك

2019/06/16 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن احتراق أكثر من عشرين عجلة داخل مراب مستشفى اليرموك من دون خسائر بشرية، مبينا ان الأدلة الجنائية أخذت عينات لمعرفة سبب الحريق.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان لـ/ المعلومة /، إن “حريق كبير نشب داخل مرأب مستشفى اليرموك وهرعت عجلات الإطفاء لإخماده”.وأضاف […]

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