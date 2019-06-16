2019/06/16 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى اللواء الركن عبد الكريم خلف، وجود أي صفحة له في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام) باستثناء صفحة شخصية على موقع الفيسبوك.ودعا خلف وسائل الاعلام والمتابعين الى اعتماد صفحته الشخصية فقط، وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية الاخرى التي تنتحل صفته وتنشر اراء سياسية وعسكرية لا دخل له بها.ونوه خلف الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الكريم خلف ينفي وجود أي صفحة له بموقع تويتر و انستغرام وكالة خطوة برس.

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